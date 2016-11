Pärast kolme aastat Aafrikas töötamist pöördub ehitusmees Vasja koju tagasi. Moskva lennujaamas on tal vastas kõik sõbrad ja tuttavad. Vasja astub trapist alla kõhnununa, päevitununa, kleebistega kohver käes ja ahv õlal istumas.

"Kuidas seal Aafrikas siis ka oli?" uurivad sõbrad.

"Oh, mehed-vennad, ma olen nii väsinud!"

"Vasja, kuidas Aafrikas naistega lood on?"

"Toiduainetega oli pidevalt probleeme - kõike tuli turult osta."

"Kuule, Vasja, räägi nüüd ikka, kuidas seal eitedega oli."

"Päeval on seal kole kuumus, ööd on aga jahedavõitu."

"Aga kuidas siis ikka naistega oli?" jätkab üks sõpru idioodi visadusega.

Vasja õlal istuv ahv sikutab teda tasakesi kõrvast:

"Issi, issi, miks sa siis neile ei räägi, kuidas seal naistega oli?"