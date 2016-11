Kahtlemata peab praegune tulumaksusüsteem säilima, kuid kindlasti tuleks vähendada dividendi maksumäära pidevalt kasumit jaotatavatele ettevõtetele, leiab haridus- ja teadusminister, majandusanalüütik Maris Lauri.

„Jaotamata kasumi mittemaksustamisel on Eesti majanduskasvu jaoks olulised eelised: see ergutab investeerima ja hoiab ettevõtted finantsiliselt tugevana. Kuid iga omanik tahab saada ka tulu. Eesti dividendi maksumäär on kõrgem kui naabritel, mistõttu ettevõtjad tihtipeale loobuvad dividendide jaotamisest või teevad seda läbi naaberriikide. Me peame looma võimaluse võtta dividende välja Eestis soodsalt nendel ettevõtetel, kes teevad seda püsivalt,“ selgitas majandusanalüütik.

Maris Lauri hinnangul peaks dividendi maksumäär olema 12% ja rakenduma ettevõtetele, kes on stabiilse suurusega kasumit jaganud vähemalt kolm aastat.

„Seda ideed sai arutatud juba minu rahandusministriks oleku ajal ning sama idee pakkus välja peaminister Taavi Rõivase kokku kutsutud majandusarengu töögrupp. Selline muudatus oleks kasulik ka riigieelarve vaatevinklist, kuna nii on parem prognoosida maksutulu ettevõtete tulumaksust ning see suurendab mõnevõrra maksutulusid,“ lisas Lauri.