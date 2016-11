Venemaa on kohtuotsusegablokeerinud populaarse USA veebilehe LinkedIn (LNKD.N).

Veebilehe kättesaamatuks tegemine on seotud kohtu seisukohaga, et LinkedIni andmete hoiustamine on vastuolus seadusega, vahendab BBC. Vene seadus näeb nimelt ette, et riigi kodanike isikuandmed peavad olema hoiustatud Vene serverites, mitte näiteks Ameerikas või mujal.

Kõnesolev leht on seni suurim, mis Venemaalt blokeeringu saanud. Selle registreeritud kasutajaid Venemaal on üle kuue miljoni inimese.

Kreml on juhtumit kommenteerinud lausega, et otsus on vastu võetud kohtus, mistõttu president Vladimir Putin ei näe põhjust sekkuda. Kui pressiesindaja Dmitri Peskovilt küsiti veel, kas taoline samm ei tekita hirme seoses netitsensuuriga, vastas Peskov eitavalt.

Siiski näevad kriitikud selles käigus rünnakut sotsiaalvõrgustikele Venemaal.