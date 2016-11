Kuigi Tallinna korteriturul pööras tehinguaktiivsus oktoobris kergele tõusule, jätkub Tallinna kinnisvaraturul siiski mõõdukas jahtumine, selgub Center Kinnisvara oktoobrikuu ülevaatest.

Ehkki kuiseid kõikumisi ei peaks üle tähtsustama, tasub Center Kinnisvara hinnangul tähelepanelikult jälgida ka ebasoodsate välistegurite mõju kinnisvaraturule.

"Oktoobris vahetas omanikku küll rohkem kortereid, kuid tehingud toimusid septembriga võrreldes väiksemate hindade juures," selgitas Center KV tegevjuht Christian Ayrer. "Seetõttu vähenes kokkuvõttes nii tehingute rahaline kogumaht kui ka korterite keskmine ruutmeetrihind."

Ayreri kinnitusel oli septembris keskmise korteritehingu väärtus Tallinnas 93400 eurot, siis oktoobris langes see aga 90700 euroni. Seejuures oli keskmine omanikku vahetanud korter oktoobris 55,3 ruutmeetri suurune ehk paar ruutmeetrit suurem kui septembris. "Kui turul vahetab omanikku vähem eurosid ja rohkem ruutmeetreid, see räägib jahtumisest sõltumata sellest, et tehingute koguarv 2%kasvas," märkis Ayrer.

12 kuu võrdluses näitab Tallinna korteriturg jõudsat kasvu, võrreldes mulluse oktoobriga kasvas tehingute arv 8% ning tehingute maht 15%. Keskmine ruutmeetrihind on 12 kuuga kasvanud 1544 eurolt 1624 euroni ehk 5,2%.

Tulevikuprognoosides sunnib optimismi taltsutama aga ebakindlus, mis mõjutab eeskätt Balti regiooni. "Ebakindlus tuleneb nii poliitilistest sündmustest kui julgeolekuolukorrast, ja kui ebakindlus pikale venib, väljendub see varem või hiljem ka turul," kinnitas Ayrer. "Lisame siia makromajanduslikud probleemid nagu kiratsev majanduskasv koos kahaneva ekspordiga, ning meil ongi piisav põhjus prognoosides ettevaatlik olla. Meie klientide kogemus ütleb juba täna, et pangad on kodulaenusid rahastades muutunud taas konservatiivsemaks."