9. novembril Londonis toimunud prestiižsel 2016 World Boutique Hotel Award auhinnatseremoonial nimetati kategoorias „Maailma kõige imepärasema sisekujundusega butiikhotell“ (World’s Most Inspired Design Hotel) võitjaks Kõue mõis.

“Eelkõige otsib World Boutique Hotel Award hotelle, mis on pisidetailideni unikaalsed,” ütles World Boutique Hotel Awards looja ja direktor Edward Gabbai. Kohtunikud käivad hotelle tundma õppimas ja hindamas tavakülalistena.

Kõue mõisa poolt käis auhinda vastu võtmas mõisa omanik ja sisekujunduse autor kunstnik Mary Jordan. (Kõue mõis)

“Sellise kõrgetasemelise auhinna võitmine on mõisa jaoks suur au eriti arvestades seda, et isegi suhteliselt paljud Eesti inimesed ei tea veel Kõue mõisa,” ütleb Kõue mõisa tegevjuht Richard Barnwell. “See auhind on tunnustus mitte ainult Kõue mõisale, vaid tervele Eesti turismisektorile, mis on esmaklassiline ning väärib rohkem rahvusvahelist tähelepanu.”

Maailma igast nurgast pärit ajalooliste rikkustega ümbritsetud Kõue mõis on inspireeriv kunsti- ja kultuurikeskus. Kõue jätab püsiva maagilise mulje kõigile külastajatele, viibigu nad mõisas kogu nädalavahetuse või ainult mõned tunnid, teatati mõisast.