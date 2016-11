Mehhikos asuva Kukulkani püramiidi seest leiti kolmas püramiid, mis on 10 meetrit kõrge.

Kukulkani püramiid (Vida Press)

Värske avastus annab alust arvata, et maiad on ehitanud püramiidid kolmes etapis. Viimati leitud ehk väikseim neist on valminud aastatel 550-800.

Kukulkani püramiid (Vida Press)

Et püramiidi sees veel midagi leiduda võiks, avastati 1930-ndail aastail.

Matrjoškat meenutaval püramiidil on kõrgust 30 meetrit, vahendab BBC.

Kukulkani püramiid (Vida Press)

"See on nagu vene matroška," rääkis püramiidi uurinud Rene Chavez Seguro. "Suure sees on veel üks, siis veel üks ja veel üks".