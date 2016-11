Euroliiga korvpallimaratoni esimene veerand on läbi saanud (kui tähti närida, siis päris mitte) ja võib teha esimesi kokkuvõtteid. Selge on üks: põnevust ja tasavägisust on rohkem kui rubla eest. Peetud on seitse vooru 30st, juba täna läheb lahti kaheksas. Keegi pole enam võiduta ja keegi kaotuseta. Just eile kustutati tabelist viimane null, kui Istanbuli Darüssafaka seljatas David Blatti juhtimisel Moskva CSKA enda - BC Kalev/Cramole ei jäägi enam ajaloo tegemise ehk armeelastele hooaja esimese kaotuse korraldamise võimalust. CSKA on küll 6 võiduga ainujuhtija ning ühe võidu kaugusel järgnevad Darüssafaka ja Madridi Real, ent 4. kohta lahutab eelviimasest, 15ndast kõigest kaks võitu! Maailma tugevaimas liigas NBAs on peetud küll veidi rohkem mänge, aga esimene ja tagumine pool kipuvad ikkagi selgemalt eristuma. Enamikul Euroliiga meeskondadel on hiilgav võimalus jäädagi terve põhiturniiri ajaks ühte tihedasse punti.

Tõsi, treeneritele-mängijatele on niisugune olukord kindlasti närvesööv, kuid fännidele seda magusam. Sarnaselt tabeliseisule on ka paljud mängud äärmiselt tasavägised. Seni peetud 56 kohtumisest tervelt 31 ehk rohkem kui pooled on lõppenud ühe poole kuni kuuepunktilise võiduga ehk võitja otsustamine on jäänud kas viimase minuti peale. Kohtumisi, kus meeskondi lahutab normaalaja lõpuks kuni kolm punkti ehk üks vise, on lausa 19 ehk 34% ehk rohkem kui kolmandik.

Rekordiomanikuks saab kindlasti pidada Saksamaa meistrit Bambergi, kelle kõik mängud on lõppenud kuni neljapunktilise vahega! Paraku seni suudetud neid hästi otsustada, sest võite on tulnud üks ja kaotusi viis tükki. Ka üleeile jäädi kodusaalis valusalt 78:79 alla Belgradi Crvena Zvezdale, kuigi viimaseks rünnakuks jäi rahulikult aega paarkümmend sekundit. Ent endine NBA-mees Darius Miller pole juba mitmel korral suutnud asja ära otsustada, sel korral keeras ta end lihtsalt puntrasse. Kindlasti mõttekoht muidu sümpaatset mängu näitava Bambergi peatreenerile Andrea Trinchierile. Sest viimase rünnaku lahtiharutamise võib ju usaldada ka Nikos Zisisele või Janis Strelnieksile. Euroliiga tase on tänu meeskondade arvu vähendamisele ilmselgelt ühtlustunud. Põhimõtteliselt jäi ju kolmandik seni Euroliigas mänginud meestest üle ning sarja jäänud tiimid said oma mängijate taset ühtlasemaks ja pinki pikemaks muuta. See kõik avaldub tulemustes ja tabeliseisus. Praegu näib küll, et just Euroliiga on maailma põnevaim ja tasavägiseim - ning seejuures piisavalt kõrgetasemeline.