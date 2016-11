Peaminister Taavi Rõivas sõnas tänasel, tõenäoliselt selle valitsuse viimasel pressikonverentsil, et ilmselgelt on EASis tehtud vigu, ent on küsitav, kas need vead tuleks omistada Hanno Tombergile.

"Samas kui minister (Liisa Oviir - toim.) võtab vastu sellise otsuse, et anda nõukogule juhis juhatuse esimees lahti lasta, sellega minister võtab enda peale kogu teema edasise lahenduse enda vastutada - see pole lihtne vastutus," sõnas Rõivas.

Liisa Oviir, Erki Mölder ja Hanno Tomberg (Teet Malsroos)

Rõivas lisas, et Ärma talu ja EASi ümber käiva skandaaliga on kõige rohkem põhjendamatult löögi alla sattunud president Toomas Hendrik Ilves. "Kui vaadata samm-sammult, on ta käitunud täpselt nagu EASi otsus oli," sõnas Rõivas, lisades, et midagi presidendile ette heita on keeruline. "Tombergi vallandamine presidendile tehtud mainekahju olematuks ei tee," lisas Rõivas.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossnovski sõnas Rõivase jutule vastukaaluks, et nõukogu esimees on siiski osaliselt vastutav. Ta sõnas, et kui avalikkuse õiglustunne on riivatud asjades, mis pole lõpuni õiged, tuleb võtta vastutus - seda isegi juhul, kui otsused polnud tehtud ainuisikuliselt.

Õhtuleht, 17. november 2016. (Õhtulehe arhiiv)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu otsustas erakorralisel koosolekul president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu ettevõtlustoetuse osas tehtud otsuste tõttu kutsuda ametist tagasi juhatuse esimehe Hanno Tombergi.