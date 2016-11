Kääbusplaneet Pluutol võb olla ookean, mis sarnaneb jääsupile, väidavad ajakirjas Nature avaldatud uurimused.

Avastus paneb Pluuto samasse ritta Saturni kaaslase Enceladuse ja Jupiteri kaaslase Europaga. Kõigi nende pinnal on madal temperatuur ja jääkatte all arvatakse laiuvat meri.

Värsked artiklid põhinevad andmetel, mille saatis Maale kosmoselaev New Horizons. Uurimisjaam lendas möödunud suvel Pluutost mööda.

Nüüdseks on teadlased saadud andmeid põhjalikult analüüsinud ja arvavad, et Pluuto jääkatte all on umbes saja kilomeetri sügavune ookean. See koosneb pooleldi jäätunud veest, kuid tõenäoliselt sisaldab ka ammoniaaki või mõnd muud külmumist takistavat ainet.

Pluuto asub Päikesest ligemale 40 korda kaugemal kui Maa. Kääbusplaneet on suutnud ilmselt säilitada osa oma tekkimisaegsest soojusest ning ka see aitab mere läbikülmumist vältida.