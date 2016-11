Eesti on maailmas juhtival kohal isikuandmete haldamise valdkonnas. Sellisele järeldusele on jõutud uuringu tulemusena, mis on läbi viidud firma Krabu Grupp poolt Siseministeeriumi tellimusel. Järgmisteks arenguetappideks võivad selles valdkonnas olla kontaktivaba kiibi kasutamine ID-kaartides ning samuti ka mobiil-ID tehnoloogia integreerimine mobiilseadmete kontaktivaba kiibiga. Juba täna võib teha järelduse, et kaugemas perspektiivis saab vajadus füüsiliste dokumentide järele viidud miinimumini.

„Järjest rohkem riike on asunud Eesti eeskuju järgides arendama oma elektroonilisi teenuseid. See nõuab isikuandmete töötlemise valdkonna reguleerimist ja uute otsuste juurutamist globaalsel tasemel. Meie uuringute tulemused näitavad, et Eesti mitte ainult et etendab antud sfääris juhtivat rolli, vaid on ka eeskujuks, millele orienteerub Euroopa Liit oma õigusaktide loomisel,“ ütles uuringu kaasautor, Krabu Grupi juhatuse liige Jekaterina Tšikova.

Liidripositsiooni säilitamiseks peame sammuma üht jalga ümbritseva maailma arenguga. Kontaktivabad tehnoloogiad on juba muutunud reaalsuseks erasektoris, aga mobiiliseadmete tootjad plaanivad minna üle formaadile eSim – see on telefon ilma füüsilise SIM-kaardita, kus SIM-kaart on juba seadme üheks osaks. Sellistes telefonides meile harjumuspärane Mobiil-ID tööle ei hakka – seetõttu töötab Eesti juba praegu tehnoloogia kallal, mis on võimeline seda probleemi lahendama. Aga siin tasub meeles pidada turvalisust – inovaatilised lahendused peavad ennekõike olema samal määral kaitstud sissemurdmise ja informatsiooni lekkimise eest nagu olemasolevad töökindlad lahendused.