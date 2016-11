Teleseriaalide tunnusmuusikale on alati rõhku pandud ning välismaiste sarjade puhul koostatakse tihtilugu ka soundtrack ehk kõlavate palade plaat. Millised on aga viimase aja parimad sarjade soundtrack’id?

Knife Party – "Bonfire"

Los Zafiros – "He Venido"

Ticklah – "Nine Years"

The Doors – "The Crystal Ship"

Stan Getz – "Lee"

2) "Gilmore Girls"

Seitse hooaega tõi lennukat dialoogi ja palju äratundmisrõõmu teismelistele, ent lisaks heale stsenaariumile kõlas seal ka kaasaegset muusikat. Peamiselt oli tegu levimuusikaga, kuigi vahele sattus ka klassikalisi palasid.

Näiteks:

The Shins – "Know Your Onion!"

Beck – "Where It’s At"

OutKast – "Ms. Jackson"

Carole King – "Where You Lead I Will Follow"

Elvis Costello – "Everyday I Write The Book"

3) "Mad Men"

1960ndate USA elu näitav sari on võitnud rohkelt auhindu ja populaarne mitmel pool maailmas. Kiidetud on nii näitlejatööd, kostüüme, stsenaariume – sõnaga ajastutruu, ja nii on ka muusikaga, mis sarjas kõlas.

Näiteks:

Bob Dylan – "Don't Think Twice, It's All Right"

The Zombies – "This Will Be Our Year"

Blood, Sweat & Tears – "You've Made Me So Very Happy"

Peggy Lee – "Is That All There Is?"

Frank Sinatra – "My Way"

4) "True Blood"

Vampiiriseriaali tunnusmuusika oli juba omamoodi legendaarne, ent peamiselt võis sarjas kuulda rokisugemetega muusikat või kantrit, kohati ka r&b-d.

Näiteks:

Fiona Apple – "The First Taste"

Lynyrd Skynyrd – "That Smell"

Marcy Playground – "Sex and Candy"

The Rolling Stones – "Dead Flowers"

Marty Robbins – "Devil Woman"

5) "Twin Peaks"

Kultussari, millest inspiratsiooni saanud kümned järgnevad sarjad, tõi lisaks müstilisele sisule ja pilguheitele David Lynchi maailmasse ka sobivaid meloodiaid.

Näiteks:

"Laura Palmer’s Theme"

Julee Cruise – "The Nightingale"

Julee Cruise – "The Voice Of Love"

"Dance Of The Dream Man"

Julee Cruise – "Into The Night"

6) "The Walking Dead"

Zombie’dest ja ellujääjatest kõneleva sarja keskses osas on ka muusika, mis hõlmab endas nii roki, folgi, bluusi kui isegi popi žanri viljelevaid artiste.

Näiteks:

Tom Waits – "Hold On"

Ben Nichols – "The Last Pale Light In the West"

Johnny Cash – "I See A Darkness"

U2, Lykke Li – "The Troubles"

Woodkid – "Run Boy Run"