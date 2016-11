Aafrikas Malawis ootab kohut HIV-positiivne mees, kes nn puhastusrituaali käigus oli seksuaalvahekorras 104 puberteedieas tüdruku ja lesknaisega. Eric Aniva arreteeriti tänavu juulis presidendi korraldusel, kui Aniva oli avaldanud, et astus kaitsmata seksuaalvahekorda 12aastaste tüdrukutega. Samas jättis Aniva enda teada, et ta kannab HI-viirust. Aniva rääkis, et teda olid palganud tütarlaste sugulased initsiatsioonitseremoonia jaoks. Selle kandi inimesed usuvad, et taoline tseremoonia raputab maha lapsepõlvetolmu, nii et tütarlaps võib siseneda täiskasvanuikka, kirjutab BBC. Vanemad maksid talle 4-7 dollarit tüdruku pealt.

Siis, kui Malawi president Peter Mutharika andis käsu Aniva arreteerida, soovis ta ka Aniva rituaalipartneritest tüdrukute tunnistusi, kuid ühtki tüdrukut tema vastu tunnistama ei ilmunud. Eric Aniva Malawis Nsanjes. (AFP / Scanpix)

Aniva aga jätkas oma n.-ö puhastusmissiooni lesknaiste seas, mida Malawi soovõrdsuse aktis nimetatakse „kahjutuks kultuuriliseks tegeluseks“. Naistega läks presidendil juba hõlpsamalt – kaks naist olid nõus Aniva vastu tunnistama. Üks neist ütles, et Aniva oli temaga seksinud enne selle keelustamist, ning teine, et tal oli õnnestunud enne rituaali põgeneda. "Meie seas on lesepuhastus ülimalt arvestatav praktika,“ selgitas Aniva elukoha, kõrvalises piirkonnas asuva Nsanje sotsiaaltöötaja. "Me usume, et kui leskmees või –naine ei ole seksuaalselt puhastunud, siis tabab teda või kogu tema suguseltsi halb õnn, äkksurm või haigus. Täidame seda kommet esivanemate meeleheaks.“ Sotsiaaltöötaja palus ka anonüümsust põhjendusega, et ilma loata ei tohi valitsuse töötajad meediaga kõneleda. Veel mõned aastad tagasi oli Nsanjes üldlevinud tava puhastada leske nii, et kolm kuni neli ööd seksis ta mehega kolm kord öö jooksul. Enamasti oli lesele abiks kadunukese vend, kuid mõnedel juhtudel tuli abi otsida perest väljastpoolt ning palgata mõni selline nagu Aniva. Juhul kui lesestus mees, leiti tema jaoks naine, kes teda „puhastas“.