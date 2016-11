Kui seks on hea, aga naine lõpetab mehest varem, siis võib tekkida probleem, et naine taha endam seksida, et oodata ka mehe orgasmi kogemist, vahendab womenshealthmag.com.

Mida teha, kui su mees on voodis justkui energiajänes, kuid mõnikord tunned sina, et sa lihtsalt ei jaksa nii kaua...

Kui seal all on piisavalt märg ja libe, siis aitab see teil mõlemal kiiremini orgasmini jõuda. Uuringud näitavad, et libestit kasutades on suurem võimalus, et naine kogeb orgasmi. Lisaks on see abiks ka siis, kui mees ei ole veel valmis lõpetama, kuid teie tunnete, et asi kisub ebamugavaks ja valusaks.

Muutu loovamaks

Seks võib muutuda rutiinseks, mis aitab küll su mehel linadel vahel kauem mürada, kuid kui sina tunned, et sul on ebamugav, valus, oled väsinud ning soovid kiiremat lõppu, siis on vaja midagi muuta.

Palu tal peenis välja tõmmata ja lõpeta asi hoopis käega, suuseksiga või masturbeerige koos.

Asjaga võib kiiremini lõpule jõuda ka siis, kui vahetada asendeid. Kasuta nippe, mis su partnerit eriti erutavad. Laks vastu tagumikku, mõni erutav sõnamäng või midagi muud.

Otsekohene suhtlus

Kui sulle ei meeldi pikk seksimaraton, siis pead seda oma kallimale ka ütlema. Proovige leida mõni seksikas viis, kuid partnerile märku anda, et oled jõudnud piirile, kust sinu isu hakkab täis saama. Sosista kõrva, et tahad näha teda lõpetamas...

Kui sellest abi pole ja sinu ebamugavus suureneb, siis ole konkreetne ja ütle, et on aeg asi lõpetada.