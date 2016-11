Parimad kingitused ei ole kõige kallimad, vaid need, mis on personaalsed. Üheks populaarseimaks personaliseeritud kingiks võib pidada fotokruusi.

Fotokruusile saab printida ükskõik millise pildi ja teksti. Lisaks personaliseeritud kruusidele pakub nodi.ee internetipood ka valmisdisainitud kujundusi. Lähemalt saab nendega tutvuda siin.

Kruuse on võimalik valmistada nii värvilistena kui ka termokruusidena. Termokruusid on põnevad sellepärast, et külmana pole nende peal pilti näha. Kui sinna valada sisse aga kuum vedelik, tekib kruusile pilt.

Kõige parem fotokruusi tellimisel Nodi.ee-st on see, et enda pildiga kruusi saad kätte juba järgmisel päeval! Nodi.ee meeskond omab pikaajalist kogemust kruuside kujundamisel ja kliendid on lõpptulemusega alati rahul!

Tutvu ka Nodi.ee fännilehega Facebookis ja loe klientide tagasisidet.

Nodi.ee-st on võimalik leida ka teisi põnevaid kingitusi igale maitsele! Kogu kaup on laos kohe olemas ning internetist tellides saab kauba kätte juba järgmisel päeval!