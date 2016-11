Aiakultivaator on kasulik käsitööriist kuni 10-sentimeetrilise umbrohu hävitamiseks ja mulla kobestamiseks.

Aiakultivaator on parim abimees võitluses umbrohuga nii kergetel kui rasketel pinnastel. Kasutades seda aiatööriista on võimalik kasvatada mahetoodangut, kuna umbrohu hävitamiseks pole keemiat vaja. Tegu on asendamatu abimehega kõikide põllumajanduskultuuride kasvatamisel ning see sobib suurepäraselt õueaiamaade harimiseks.

Umbrohu tõrjumiseks piisab aiakultivaatori kasutamisest kord nädalas, ühe päevaga on võimalik kobestada kuni üks hektar pinnast.

Mitmeaastaste taimede puhul tuleb kultiveerimisega alustada varakevadel, kohe, kui maa on kuivanud. Esimesel töötlemisel aiakultivaator kobestab mulla ülemise kihi 3-4 sentimeetri sügavuselt. Kobestatud muld tagab niiskuse ligipääsu juurtele. Korrates kobestamist üks kord nädalas, kindlustate endale umbrohuta aiamaa.

Kultivaatori alumises osas on roostevabast terasest tera mulla ülemise kihi lõikamiseks, mis seejärel kobestatakse freesiga. Kultivaatori korpuse külgedele on paigaldatud spetsiaalsed terad, mis võimaldavad mulla kobestamisel läbi lõigata ka maasikate kasvud.

Aiakultivaatoriga on võimalik läbi viia isegi väetamist. Esmalt kobestada muld, seejärel kahe päeva pärast külvata mineraalväetis ning kultivaatori abil väetis mullaga segada.

