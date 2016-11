Poolas kiideti eile heaks pensioniea langetamine naistel 60. eluaastale ning meestel 65. eluaastale.

Pensioniea langetamine oli ka erakonna Seadus ja Õiglus üks põhilisemaid valmislubadusi, vahendab Reuters. Eelmine tsentristlik valitsus oli pensioniiga järk-järgult tõstnud nii meestele kui naistele ja see oli tõusnud 67. eluaastani. Uus kord hakkab kehtima alates 2018. aastast.

Siiski on otsusele vastu ökonomistid ja opositsioon, kes on seisukohal, et pensioniea langetamine läheb vastuollu Euroopa üldise trendiga, mis lähtub sellest, et inimeste eluiga aina pikeneb.

"Me oleme pidanud oma sõna," ütles peaminister Beata Szydlo enne hääletamist parlamendis. "Lahendame tavaliste poolakate probleeme, mitte eliidi omi," sõnas ta.

Poola rahvaarv on 38 miljonit. Sealne rahvastik on üks kiiremini vananevaid Euroopa Liidus.