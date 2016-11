Vähem koolis käinud ja madalama haridusega inimesed surevad tunduvalt varem kui kõrgema haridusega inimesed, näitab statistika.

Kõige suurem vahe on kõrgharidusega naiste oodatava eluea (86,2 aastat) ja põhiharidusega meeste (66,7 aastat) osas, kokku pea 20 aastat!

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit tõi välja, et põhiharidusega meeste suurema suremuse taga on elulaad. “Mehed töötavad niisugustes valdkondades, kus on palju tööõnnetusi, ja alkoholitarbimine on väga suur.”

“Kukutakse ehitusel, mitte ei kuku professor laua taga,” selgitas Alis Tammur statistikaametist.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.