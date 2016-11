Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski teatas teisipäeval koalitsiooniläbirääkimiste tulemusi tutvustades, et peagi pole enam pääsu noortel, kes lõpetavad haridustee põhikooli lõputunnistuse saamisega.

Valitsus teeb hariduskohustusse olulise muudatuse, mis kohustab pärast üheksandat klassi igal juhul jätkama õpinguid keskkoolis või omandama ameti kutseõppeasutusest.

Ossinovski sõnutsi on 21. sajandil pelgalt põhiharidusega tööturul ja ühiskonnas keeruline hakkama saada. „Kui me vaatame nende kõrget töötuse määra ja madalaid sissetulekuid selles teadmises, et Eesti majanduse üks suuremaid pidureid on tööjõu kvalifikatsiooni nappus, siis oleme kokku leppinud, et kõik Eesti noored väljuvad kooliharidussüstemist vähemalt kutsekvalifikatsiooniga,” väljendas Ossinovski uue loodava valitsuse seisukohta.

Pooliku haridusega inimeste kehvemaid väljavaateid kinnitas Jevgeni Ossinovski ka üleeilses „Aktuaalses kaameras”, kus ta väitis, et põhiharidusega inimeste sissetulek on miinimumpalga lähedal ja tööta on neist umbes 40%.

