Erinevad Eesti ettevõtted ühendavad jõud ja aitavad noortel kutseõppuritel alustada teekonda unistuste töökohani. Seda koolitusprogrammi Samsung Digi Pass abil, mille eesmärk on tõsta mitmekülgsete erialaste oskustega töötajate arvu erinevates sektorites ja vähendada noorte töötust.



Nii pakuvad koolitusprogrammis Samsung Digi Pass osalevatele 26 noorele mentorlust teiste hulgas telekommunikatsiooni ettevõte Elisa, hinnatud veebidisainiettevõte New Garage Time, prestiižne elektroonikafirma Oshino Electronics Estonia, juhtiv tarkvara- ja disainiettevõte Proekspert, Rahvusooper Estonia, tunnustatud restoran NOA, haridustarkvara idufirma Foxcademy ja maailma juhtiv tehnoloogiahiid Samsung Electronics Baltics.



Ettevõtjad toetavad programmis osalejaid eelkõige neljal põhjusel. Äsja kooli lõpetanud noored seisavad tihti silmitsi probleemiga, et kogemuste puudumise tõttu ei saa töökohta, kuid samas ei saa kogemusi omandada ilma töökohata. Selline nõiaring aeglustab märkimisväärselt noorte kaasamist tööturule. Noorte töötuse määr on jätkuvalt tõusuteel, kuid samas ei ole Eestis piisavalt põhjalike kutseoskustega töötajaid. Just seepärast on jätkuvalt oluline tõsta noorte huvi kutsehariduse vastu.



Ühe programmi mentori, Foxcademy kaasasutaja Sebastian Pikandi sõnul oodatakse kõikidelt töötajatelt üha suuremat digipädevust, et parandada efektiivsust ja suurendada ettevõtte majanduslikku tootlikust. “Digivahendite kasutamine ja potentsiaali realiseerimine annab nii tööandjale konkurentsieelise kui töötajale võimaluse kandideerida üha parematele positsioonidele,” lisas Pikand.



Erinevate ettevõtete mentorid näitavad noortele nende valitud eriala nö köögipoolt ja tutvustavad igapäevaseid tegemisi, mis aitab tulevaseks töökohaks ette valmistuda. Programmi edukaima meeskonna liikmed võidavad ka kolmenädalase praktika Eesti ettevõttes ja ühenädalase praktika Samsung Electronics Baltcsi peakorteris Riias.



Elisa personalijuht Kaija Teemägi julgustab Samsung Digi Pass programmis osalevaid noori: „Erinevates noorteprogrammides on oluline osaleda, et tutvustada noortele organisatsiooni ja näidata tegelikku töö-elu. See aitab paremini mõista, mida nad tulevikus teha tahavad ja ka seda, milline töö neile sobib ja meeldib.“



Personalijuht tõdes ka, et sealjuures saab organisatsioon ise väärtuslikku tagasisidet noorte kohta – mida ja kuidas nad mõtlevad, mida väärtustavad ja hindavad ning millised on ootused tööjõuturule.

“Seega julgustan kõiki ettevõtteid noortele uksi avama, näitama ennast ja kuulama noori, sest ainult koostööst sünnib sünergia. Tänasel ja tulevasel tööjõuturul on vaja, et organisatsioonid suudaksid noortele pakkuda seda, mida nad ootavad ja ka vastupidi,“ julgustab Kaija Teemägi ettevõtteid tegema koostööd noorte talentidega.



Viiekuuline koolitusprogramm Samsung Digi Pass lähtub Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkidest ja selle ülesehitus toetub Euroopa Komisjoni kirjeldatud digitaalsete kompetentside mudelile. Koolituse käigus omandavad noored digitaalseid ja sotsiaalseid oskusi, samuti tõelise töökogemuse.

Noored arendavad meeskondades erialaseid digitaalseid projekte, mille hulgas näiteks keskkond elektroonika jooniste jagamiseks, laopidajate tööd lihtsustav äpp, veebileht noortele kunstnikele oma tööde jagamiseks ning äpp riiete disainimiseks. Eriliseks teeb programmi selle lõpus omandatavad esimesed Samsungi digipassid. Need on omamoodi “tõestuseks” noorte äsja õpitud oskustest ja teadmistest nende tulevastele tööandjatele.



Programmi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Kutsekoda, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut ja Eesti Noorteühenduste Liit ning ajakiri Pere ja Kodu.