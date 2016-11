Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Eestis on üsna pretsedenditu olukord, kus tuleva aasta riigieelarve koostas üks valitsus, kuid selle järgi hakkab riiki juhtima teine, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"See on üsna pretsedenditu olukord, sest eelarve ümbertegemiseks praktiliselt võimalusi enam pole, vähemalt tulevaks aastaks. Need on väga miniatuursed. Aga uus valitsus tuli selleks, et teha muutusi. Nii et soov on, aga instrumente on tal väga napilt," rääkis Vitsur, kes on seisukohal, et laenu võib võtta, kuid seda tuleb teha arukalt – näiteks tasuks Eestis investeerida laenurahad liiklusse.