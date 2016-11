Tänaõhtuses ETV “Foorumi” saates olid külas uut valitsuskoalitsiooni loovate erakondade esindajad Kadri Simson, Urve Palo ja Marko Mihkelson ning opositsiooni jäänud Reformierakonna esindaja Maris Lauri, kes eriti loodava koalitsiooni maksupoliitika üle muret tundis.

Lauri rääkis, et on uue koalitsiooni suurtest muudatustest hirmul. “Suur teadmatus on. Midagi tehakse ja igaksjuhuks oleme välja öelnud, mida me kardame, juttu on olnud astmelisest tulumaksust, pöörastest maksumuudatustest ja laenu võtmisest,” rääkis Lauri saates.

Lauri kritiseeris loodava koalitsiooni suuri plaane maksumuudatuste ja laenu võtmise kohapealt, kartuses, et riigi eelarve tulud ja kulud lähevad tasakaalust välja. “Tekib tunne, et kulu pool ja tulu pool ei lähe kokku omavahel, seal on hästi suur lõhe vahepeal. Öeldakse, et Excelisse ei vaadata, aga loodan, et teil on ikka ruuduline paber, kus te kirjutate üles kulud ja tulud ja vaatate, et tasakaalus olete,” sõnas Lauri, kuid nentis, et tema jaoks jääb siiski õhku küsimus, kuidas siiski asi tasakaalukalt kokku pannakse.

Loodava koalitsiooni plaanidest jäid saates kõlama maksuvaba miinimumi reform, madalapalgaliste maksukoormuse vähendamine, kuid kõrgemapalgaliste maksukoormuse samaks jätmine, õpetajate palga tõstmine, laenu võtmine ja selle taristusse investeerimine, riigiettevõtete müümine, ühistransporti raha eraldamine, limonaadimaks ja õlle aktsiisi tõstmine.