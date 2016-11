Koomik Bill Cosby väidab, et tema silmanägemine on liiga halb, et tuvastada naisi, kes teda seksuaalses kuritarvitamises süüdistavad.

"Ta on aastaid kannatanud degeneratiivse silmahaiguse all, mis on viimasel ajal niivõrd halvenenud, et ta on juba üle aasta olnud seaduse järgi pime," kinnitavad 79aastase USA staari advokaadid kohtupabereis. New York Posti teatel on Cosby silmanägemist kahjustanud keratokoonuse-nimeline sarvkestakahjustus.

Kuid lehe allikate väitel ei pruugi tema seisund üldse nii hull olla. "Keratokoonus on ravitav," kinnitab selle seisundi spetsialist dr Gregory Pamel, kelle sõnul aitab kergematel juhtudel spetsiaalsetest kontaktläätsedest, raskemal juhul on aga vaja sarvkesta siirdamist.

Pamel ütleb, et tavaliselt ei halvene haigus enam pärast 50. eluaastat. "Mind üllatab, kui öeldakse, et Cosby on pime. Keratokoonus ei põhjusta pimedaks jäämist!"