Eesti tuntuim astroloog Igor Mang ütleb, et kui õhumärkidel on praegu hea aeg, mis soosib ka USA uut presidenti, siis Eestit ootavad segased ja rasked ajad, mis paneb meie presidendile oma ametiaja algul õlule tavalisest suurema koorma.

Tähetark rääkis oma raamatu "Igor Mangi elu ja astroloogiatarkused" esitlusel TV3 "Seitsmestele uudistele", et õhumärkidel on hea aeg, sest Jupiter läks sügisel Kaaludesse, aga Kaalud on Kaksikute ja Veevalaja sõbrad. "Ja mõtle, Kaksik saab Ameerika presidendiks, mitte Skorpion, kes on sündinud poliitikuteks!" kõneles Mang, viidates USA uueks presidendiks valitud Donald Trumpile ja talle kaotanud Hillary Clintonile.

Donald Trump, Melania Trump. (AFP / Scanpix)

Eestile ennustab mang käesoleva aasta lõppu segaseid ja raskeid aegu, mis seavad president Kersti Kaljulaiu õlule tavalisest suurema koorma.

Kersti Kaljulaid (Reuters / Scanpix)

"Ei ole lihtne aeg - nii et vaene president, kes alles alustas oma tööde-tegemistega. Tal on sellevõrra rohkem tööd, koorem on suurem," rääkis astroloog. "Kui ei ole valitsust, siis on presidendi peal rohkem. Ma näen, et see asi ei lähe nii lihtsalt. Nad võivad kiirustades midagi kokku leppida, aga need hõõrumised tulevad siis hiljem välja.