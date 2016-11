Samuti haakekonks, mida on võimalik eemaldada või stange taha peita tööriistu kasutamata, soojendusega küljepeeglid, nahkkattega rool ja kuue kõlariga stereosüsteem.

Facebookis ja mitmes foorumis käib auto teemal elav arutelu, kus autohuvilised on avaldanud arvamust, et Kaitseliit soovib osta kindlat marki mudelit. Maastikuautode varuosasid müüvast firmast vastati ERRi päringule: "Praegu tundub, et sellisele kirjeldusele vasavat maasturit pole veel tehtud, sest seal on nii palju nüansse, mida ühe mudeli piires küll ei tea olevat."

Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütman ütles, et hanke tingimustele peaks vastama vähemalt kolm Eesti turul saadaolevat sõidukit, kuid marke ta ei nimetanud.

"Kaitseliidu ülema praeguse ametiauto liisinguperiood saab läbi ja seetõttu on üleval hange uue auto liisimiseks. Täpsemalt, Kaitseliit ei osta mitte autot, vaid liisingu täisteenust," selgitas ta.

"Lähtuvalt Kaitseliidu eripärast peab liisitav sõiduk täitma esindusfunktsiooni ning samas olema ka piisavalt maastikusuuteline, et osaleda maastikul õppustel."

Rütman ütles, et tegemist peab olema võimeka maasturiga, mis oleks ka esinduslik. "Senise praktika kohaselt sõidetakse ülema autoga aastas üle 50 000 kilomeetri, suure osa sellest ka öötundidel. Sestap on hanketingimustes pööratud suuremat rõhku mugavusele, sõiduomadustele ja eelkõige ohutusele. Sellest tulenevalt on ka vastavad tingimused mootori võimsusele, sealhulgas ka kütusekulule."