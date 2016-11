Mangi sõnul laabub koostöö temal kui Kaksikute tähtkujus sündinul kõige paremini Veevalajaga. "Veevalaja on Kaksiku sõber," ütles Mang. Raamatu koostaja Triin Katariina Tammert ütles, et temal tekkis väljakutse, kui kuulis, et enne teda polnud nii mõnelgi Mangist raamatu kirjutamine õnnestunud. "Kui keegi ei ole hakkama saanud, et äkki mina saan," rääkis Tammert.

Tammert ütles, et igal inimesel on mingid nõrkused. "Temal on need ilusate naiste vastu, aga rohkem on see intellektuaalne. Tal on vaja muusasid," rääkis Tammert ja lisas, et raamatus on kirjas ka Mangi suhtelood.