Majarahvas kardab, et lohaka töö tõttu võivad tahm ja pigi ka teiste korterite korstnas süttida.

"Kohal käis ju ametlik paberitega korstnapühkija, mitte nurgatagune haltuurategija. Põlengu ajal kohale kihutanud päästjad isegi ei uskunud algul, et ühistul on korstnapühkija akt olemas," räägib Tartumaal elav naine, kelle kodumajas käis septembri teises pooles korstnapühkija, kuid see ei päästnud tahmapõlengust.

Teisipäeval kella 19.30 ajal istus Tartu vallas Vesneri küla 12 korteriga majas elav Egle pärast tööd sõbrannaga teisel korrusel köögis kohvilaua taga, kui kuulis, et seina seest kostub krabinat. Kuna seda on varemgi kuuldud, ei osanud ta esialgu midagi kahtlustada.

Sõbrannad kuulatasid kummalist krõbinat ja said aru, et see tuleb toa ja köögi vahele jäävast korstnaseinast. Korteri perenaine oli töölt koju tulles kütnud pliiti ja ahju. Tuppa hakkas levima mädamuna-kapsahaisu.