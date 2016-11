Mida teha, kui emapalk on lõppenud, aga lasteaias pole kohta?

"Kui lähen tööle, pole last kuhugi panna. Kui ei lähe, jääme peavarju ja toiduta," kirjeldab lasteaiakoha pärast muretsev üksikema oma valikuid. "See on nokk kinni, saba lahti, ja ajab marru, kui ükskõik on omavalitsusel ja Eesti riigil."

Kui Kaire (nimi muudetud) sai tänavu aasta alguses emaks, ei teadnud ta veel, et peab juba mõne aja pärast tulevikule mõtlema ja lapse üksinda üles kasvatama. "Nii see elu läks ja parata pole sinna enam midagi."

Kaire ütleb, et saab hakkama, kuid talle teeb muret, et poolteist aastat makstava emapalga lõppedes tuleb tööle naasta, aga last pole kuhugi panna "See kõik on väga ilus, mida räägitakse," viitab ta omavalitsuse ja haridusministeeriumi väidetele, et lasteaiakohti peaks piisavalt olema.