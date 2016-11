Tänavu 18. septembril valitud Venemaa riigiduuma seitsmenda kooseisu liikmete palk on praegu 383 987 rubla (5469 eurot). Eile otsustas riigiduuma, et saadikute finantsvastutuse reglementi tuleb muuta. Nüüdsest kaotab ilma mõjuva põhjuseta istungitelt puudunud saadik kuuendiku kuupalgast ehk ligi 64 000 rubla. Kokku on riigiduumas 450 saadikut. Tööluusi tegijaks loetakse edaspidi saadik, kes jätab end ilma mõjuva põhjuseta plenaaristungi ajal registreerimata. Registreerimisi on kolm: kell 10, 12 ja 16. Vajalik on end kirja panna vähemalt ühel kellaajal. Puudumise mõjuv põhjus on ajutine töövõimetus, komandeering kodu- või välismaal ja vastutusrikaste ülesannete täitmine väljaspool parlamendihoonet, näiteks osalemine riiginõukogu ja julgeolekunõukogu istungil.

Miks on trahvi suurus kuuendik kuupalka? Asespiiker Sergei Neverovi sõnul on riigiduumas ühe kuu jooksul kuus plenaaristungit. Seetõttu on ka loogiline, et ühelt istungilt mõjuva põhjuseta puudumist trahvitakse kuuendiku kuupalgaga.

Kui aga keegi ei osale rohkem kui ühel plenaaristungil, siis tõuseb vastavalt trahvi suuruski. Kui keegi näiteks ei käi kuu jooksul ühelgi plenaaristungil, siis jääb ta ilma tervest kuupalgast. Neverovi arvates tuleks minna veelgi kaugemale. Kui mõni saadik jätab parlamenditöös terve kuu mõjuva põhjuseta vahele, siis peaks saama tõstatada parlamendimandaadist ilmajätmise küsimuse. Reglemendis seisab veel, et kõigi trahvitute nimed ja trahvi suurused avaldatakse riigiduuma ametlikul veebilehe­küljel. Tasub teada, et 21. oktoobril kiitis riigiduuma heaks reglemendimuudatused, mis keelustavad saadikutel hääletada volituse alusel kolleegi eest. See tähendab, et vajalik on isiklik kohalolek. Novembri algul keelustati riigiduuma saadikutel ametiautode kasutamine kaugemal kui 50 kilomeetrit Moskvast.