Martin ei saanud kuidagi öeldud, et „Kas sa abiellud minuga?“. Selle asemel korrutas ta, et „mul on midagi sinu jaoks…“, kuni prahvatas, et „tahan olla sinuga elu lõpuni koos“. Yosef rõõmustas öeldes, et „kas see on üldse küsimus“ ning vastas „jaa“.