“Te olete hoidnud Eestit nii, nagu ainult teie seda oskate. Mitte keegi ei oleks saanud paremini,” ütles president Kersti Kaljulaid täna Eesti Kaitseväe 98. aastapäeva vastuvõtul Estonia kontserdisaalis.

Riigipea rõhutas oma sõnavõtus, et Eesti loob julgeolekut, mitte ei tarbi teiste loodut. “Oleme seda loonud 1995. aastast peale. Iga päev missioonil on pandud tallele meie julgeoleku hoiuraamatusse,” ütles president Kaljulaid. President Kaljulaid ütles, et 98 aastat on meil olnud aega võita, kaotada, uuesti alustada, ennast eriti suureks unistada ja maa peale tagasi tulla, vahendas Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakond.

“Me oleme kahe jalaga maa peal, ja meie kõrval on meie liitlaste saapad,” sõnas riigipea. “Kui sa tead, kes seisab sinu kõrval, siis ei ole oluline, kes on sinu vastas. Meie kõrval seistakse, me teame seda. Kuid veelgi tähtsam on, et ka meie seisame oma liitlaste kõrval. Seal, kus meist on kasu. Seal, kus me saame pakkuda kellelegi oma tuge. Meie välismissioonidel viibijad on liitlaste hulgas hinnatud, sest meie tugi on alati tõeline, ja mitte näiv,” lisas ta.