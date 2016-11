Politoloog Rein Toomla selgitab, mis muutusi toob uus valitsusliit. Kas toimub vasakpööre? Pööret muidugi ei tule. Toimub küll väike nihe vasemale, mis seisneb selles, et kõik need kolm – IRL, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond – on andnud mõista, et riik peaks olema aktiivsem paljudes asjades: kes toetuste jagamisel, kes haldusreformi tegemisel jne. Järelikult – riigi roll saab olema suurem, ja selles see nihe vasemale väljendubki. Reformierakond on pigem seda meelt, et riik võiks sekkuda vähem, kuid ei maksa unustada, et oma programmiliste arusaamade poolest on nemadki vasemale nihkunud. Seniseid partnereid vasakpöördes süüdistada on sõnum avalikkusele, et näidata, et vaat mis punt nüüd asemele tuleb.

Iseasi on, palju seda nihet tavaline inimene märkab. Ilmselt alles siis, kui hakatakse maksupoliitikat muutma ja mingisugusel kujul viiakse sisse astmeline tulumaks. Kui riik hakkab nüüd rohkem raha koguma ja seda senisest enam ka toetustele suunama, siis see on ka märgatav. Ja vaevalt, et see inimestele vastumeelt on, võib-olla ainult rikkamale osale rahvast, kellelt hakatakse rohkem raha küsima.

Hakkab siis sotside mõju selles valitsuses nüüd märgatavalt suurenema, kui tegelikult on IRL rahvuskonservatiivne erakond ja Keskerakond tsentristlik? See mõju ei saa olema suur. Üldpildis muutub tegelikult vähe. Õigupoolest võib küsida, mille poolest Reformierakond siis Keskerakonnast erineb. Ega me väga palju erinevusi ei leiagi, sest mõlemad on ju liberaalid. Selles mõttes oleksid nad omavahel ehk isegi kõige sobivamad partnerid, aga nüüd on mõlemad juba usinasti sildu põletanud. Kas näete koostöö muutumist Ida suunal, sest koostööleping Ühtse Venemaaga on ikkagi olemas, mis sest et külmutatud? Ei ole tõenäoline, et Eesti poliitika hakkaks radikaalselt muutuma. Eesti on olnud kogu aeg seda meelt, et Euroopa Liidul ja NATO-l peaks ida suunal olema ühtne poliitika. On ohtlik, kui Eesti hakkaks midagi üksi tegema. Eesti ülesanne on tegelikult olnud ELi ja NATOt veenda, et Vene-suunaline poliitika oleks veelgi karmim ja tulemuslikum. Kõik, mis on selle vastu, ei ole enam Eesti huvides. Kuid vaevalt, et Keskerakond ilma Savisaareta suudaks oma partneritele selgeks teha, et Venemaaga on nüüd häid suhteid vaja ja vilistame Euroopa Liidule. Kui nad seda ka teeksid, siis laguneks seegi koalitsioon väga kiiresti. Kas Savisaar on mängust täiesti väljas või võib tema mõju suureneda riigikogus, kui eelkõige Ratase leeri inimesed saavad kohad valitsuses ja riigikogusse jäävad niinimetatud savisaarlased?