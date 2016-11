Juhtunud on aga see, et neomarksistlikust ja globalistlikust ideoloogiast poliitkorrektse propaganda kiuste kaineks jäänud inimesed ei nõustu enam vaikima. Või kui nad vaikivadki, siis ei nõustu nad ajupesu järgi toimima.

Esimene pääsuke tuli Ungarist, kus terve mõistus tõrjus võimult sotsiaaldemokraadid, kes teenisid hargmaiste korporatsioonide poliitilisi suuvoodreid nii Euroopa Komisjonis kui ka Barack Obama administratsioonis. Asemele astus Ungari ja tema rahva huvid esiplaanile seadnud Fidesz eesotsas jõulise liidri Viktor Orbániga. Mida kõike oleme Eesti meediastki selle hirmsa mehe kohta lugenud: on tagurlane, tallab jalge alla demokraatiat, lõhestab Euroopat, kuritarvitab võimu, on rassist, talle sümpatiseerib Hitler – ja muidugi seda, et ta on Putini käsilane.

Siis tuli võimuvahetus Poolas, tuli Brexit, ja viimaks Donald Trump. Kõik nad on vasakliberaalide käsitluses maailmalõpu kuulutajad ja kõik nad on vältimatult ka Putini käsilased. Mis sellest, et Poolas tuleb vene imperialismi huve teenima nõustuvaid inimesi tikutulega taga otsida. Mis sellest, et britid on ühed vähesed, kes on ka tegelikult valmis ja võimelised Venemaa ambitsioone tasakaalustama. Mis sellest, et Trump on juba enne ametisse astumist selgeks teinud, et USA aitab kõiki, kes on täitnud oma lepingulisi kohustusi – nagu Eesti, ega kavatse enam kellelegi pakkuda mõnusat äraolemist Ameerika maksumaksja kulul.

Tõepoolest, end USA kaitsevihmavarju all kaitsevõimetuks desarmeerinutele ongi see maailma lõpp. Nende maailma lõpp. Sest – tramp, tramp, tramp – nad tulevadki! Kainelt maailmas toimuvat hindavad rahvuslikud ja konservatiivsed jõud. Järgmisena võtavad nad ära Prantsusmaa, siis Hollandi, seejärel Taani. Doominonuppudena langevad järjest ka kõik Kesk-Euroopa riigid – Austria, Tšehhi, Slovakkia. Langeb ka Euroopa süda Saksamaa, kus miljonid immigrandid toovad sakslased mõistuse juurde tagasi.

Kes parandaks maailma?

Vasakliberaalid keelduvad muidugi lõpuni tunnistamast, et nad on midagi valesti teinud. Kõik see, mida nad teevad, on ju inimkonna hüvanguks, vaeste ja rõhutute huvides, ebaõigluse likvideerimiseks, nõrgemate ja tõrjutute kaitseks. Nad ju parandavad ennastunustavalt Issanda vigasena loodud maailma.

Paraku pole mitte keegi mitte kunagi maailmas rohkem kannatusi põhjustanud kui maailmaparandajad. Lõppude lõpuks olid ju maailmaparandajad ka Hitler, Stalin, Mao ja Pol Pot. Kõik nad lähtusid oma maailma parandamise raskes töös nende meelest vaid õiglust teenivatest ideoloogiatest. Nagu praegusedki maailmaparandajad, kelle ideoloogia on nimetatutega võrreldes küll auklikum ja laialivalguvam, aga ikkagi agressiivne ja vastuvaidlemist mittekannatav.

Nüüd on see ideoloogia demokraatia levitamine ja euroopalikud väärtused. Demokraatia levitamise tagajärjeks on miljonid tapetud ja kodudest lahkuma sunnitud inimesed nii Iraagis, Afganistanis, Liibüas kui ka Süürias. Euroopalike väärtuste pakett õilmitseb meil aga homopropaganda, mehi alavääristava feminismi, mõistusvastase sooneutraalsuse, kuritegeliku eutanaasia juurutamise, võltsteadusliku kliima soojenemise, massiimmigratsiooni mahitamise, rahvusriikluse demoniseerimise, traditsioonilise perekonna kui keskaegse igandi lammutamise, inimeste religioossete tunnete (välja arvatud islami) üle irvitamise ja igasuguse „euroopalikest väärtustest“ erineva teisitimõtlemise sildistamise kujul.