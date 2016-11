Riigikaitseseaduse muudatus annab kaitseväele loa hakata korraldama lisaõppekogunemisi. Nende eesmärk on viia õppuste korraldamise kiirus vastavusse tänapäeva konfliktide kiire arenemisega. Kommentaariumites läks lahti hädakisa, et me ei ela enam Vene ajal ja et keegi enam oma kodumaad kaitsta ei taha ja et meie kodumaa pole ka kaitsmist väärt. Kes siis Eestit kaitsma peaks? Kas onu Sam või onu Trump? Miks peaks keegi meile appi tulema, kui me oma kaitsetahet ise selgelt üles ei näita?

Samal ajal kui Venemaa pommitab Süüria haiglaid ja koolimaju, ei saa pead liiva all hoida ja Tiit Vähi kombel tõdeda, et sanktsioonid on vaja kaotada. Ja kui tõesti keegi pole enam valmis oma vabaduse eest seisma, siis pole meil oma riiki vajagi.

Muide, okupatsiooniajal astusid kaks erariides seltsimeest kaadriosakonda ja andsid allkirja vastu üle kutse, mis kohustas ilmuma kahe tunni pärast koos alumiiniumist lusika ja kruusiga sõjakomissariaati. Kas selline nostalgiahõnguline perspektiiv tundub ahvatlev?