Hanno Tombergi mahavõtmine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimehe kohalt on vaid esimene samm Ärma talu skandaali klaarimisel. Kui koha peab jätma ainult Tomberg, saadetaks avalikkusele sõnum, nagu peaks ainult EASi praegune juhatus vastutama president Ilvese Ärma talu toetuse tagasimaksmist otsustanud eelmise juhatuse vigade eest. Pole ju õiglane näidata näpuga vaid sellele, kes on sunnitud helpima eelmise peakoka kokkukeedetud suppi.

Ometi on argumente, mis ei võimalda ka Tombergil ametis jätkata. Ühe toetusesaaja silmatorkavalt madal tagasinõue võrreldes muude sarnaste juhtumitega pidanuks ettevaatlikuks tegema mitte ainult avalikkuse, vaid eriti EASi juhatuse. Juhatus pidi veenduma varasema otsuse õiguspärasuses. EASi väide, et uuel juhatusel polnudki otsuse tagasipööramise õigust, ei vabasta juhatust vastutusest. Kui EAS oleks suhtunud eelmise juhtkonna tehtud otsusesse kriitiliselt, poleks skandaal puhkenud, ja ettevõtlusminister Liisa Oviiril poleks olnud põhjust vastutuse võtmist nõudagi.

Kuid ministri nõudmisel Tombergi tagasikutsumisega ei ole probleem veel lahendatud – maksumaksjale kahjulik otsus sellest ei kao ning Tombergi on niikuinii raske ainuvastutavaks pidada. Tõsi, Ärma talu toetuse küsimus ei pruugi olla tagasikutsumise ainus põhjus, ka naeruväärseks kiskunud Eesti märgi otsinguid vedas just EAS.

Milline roll ja vastutus on aga EASi juhatuse endisel esimehel Maria Alajõel, kelle allkiri on kogu skandaali põhjustanud piisavalt argumenteerimata, kehvasti dokumenteeritud ja maksumaksjale kahjulikuks osutunud 2012. aasta otsusel? Alajõe on EASist edasi liikunud riigikogu kantselei direktoriks. Kui eeldada, et iga riigiametnik peaks olema puhas kui prillikivi, siis kas ei peaks Alajõe pärast Tombergi taandamist kaaluma iseendagi sobivust praegusele ametikohale? Mõttekoht on see riigikogu juhatuselegi, kes kantselei direktori tööle õnnistas.