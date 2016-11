Arvate, et Botox aitab ainult kortsudest võitu saada? Vale puha! Ekspertide sõnul aitab see ka seksi paremaks muuta.

Kortse kaotav Botox, pole kasulik mitte üksnes vananemise vastu, vaid aitab parandada ka voodielu, kirjutab Redbook Magazine.

Nimelt väidavad teadlased, et Botoxi süstimine intiimpiirkonda aitab vähendada valu, mida paljud naised tunnevad vahekorra ajal ning mis muudab seksi ebameeldivaks. Statistika järgi kannatab keskmiselt kuus miljonit naist seksi ajal põletava valu käes.

Varemalt on soovitatud valu leevendada lõikuse, füsioteraapia, seksuaalse nõustamise ja toitumise muutmisega. Nüüd kinnitavad aga prantsuse tohtrid, et võtmeks on hoopis Botox.

Botoxit süstitakse tupelihastesse, kus see aitab vähendada lihaskrampe ja blokeerib närvide juhtivust ning muudab seksielu senisega võrreldes kõvasti nauditavamaks.