Jänki jutustab iirlasele: "Meil Ontarios on jõgi, mis on nii kalarikas, et kalu võib ämbriga püüda.""Oh, see pole midagi," ütleb iirlane. "Meil on Iirimaal jõgi, kus on nii palju kalu, et kui tahad vett kätte saada, pead esiteks kalad kõrvale lükkama."