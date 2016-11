See kolmeosaline kollektsioon on mõeldud mehele, kes nõuab ülimat naudingut nii endale kui ka oma partnerile! Kinkekomplekt koosneb kolmest hoolikalt valitud LELO tootest, mis avab uksed naudingute maailma ega jäta kedagi külmaks.

Kinkekarbist leiad kolm erilist toodet:

LELO TOR 2 on veekindel peeniserõngas, mille vibratsiooni naudivad mõlemad partnerid. Rõngas on väga veniv, pehme, elastne, mugav ja tehtud kehasõbralikust materjalist. See on rõngas, mis tekitab garanteeritult kõige jõulisema vibratsiooni võrreldes teiste analoogsete toodetega.

12 LELO HEX kondoomi – revolutsioon kondoomide maailmas!

LELO 150ml lubrikant on suurepärane veebaasil libesti eksklusiivse disainiga pudelis. Lihtsustab tunduvalt Sinu erootilisi ettevõtmisi ja naudinguid!

