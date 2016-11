Rohelist mandrit uurinud geoloogid avastasid, et Austraalia manner liigub igal suvel millimeetri võrra loode suunas, kuid talveks pöördub oma kohale tagasi, vahendas Science.

Liikumise põhjuseks on põhja- ja lõunapoolkera veemasside liikumiserinevused. Kui põhjapoolkeral on talv, valitseb Austraalias suvi. Sel ajal aurustub ekvaatorist lõuna poole jäävatel aladel suur hulk vett. Ookeani mass väheneb pisut ja maakoor tõuseb ülespoole. See paneb Austraalia mandri loode suunas liikuma.

Poole aasta pärast jõuab põhjapoolkera lumesulavesi uuesti maailmamerre, ookean muutub raskemaks ja maakoor vajub, suunates mandri talvisesse asendisse tagasi.