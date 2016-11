Selle hooaja kõige kuumamad püksid pole mõeldud hallidele hiirtele, vaid väga julgetele naistele.

Kui arvate, et teksad on senisest veelgi kitsamaks või lõhiksemaks läinud, siis olete täiesti valel teel. Selle hooaja trendipüksid on teksadest valgusaastate kaugusel, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Nimelt on suureks hitiks saanud läikivad vinüülpüksid, mida enamasti võib näha filmides pornostaaride jalas. Sellest hoolimata on tegemist nii populaarsete pükstega, et poodides jooksevad moefännid neile lausa tormi ning nende omanikuks saamine polegi enam nii kerge.

Põhjuseks, miks sellistest pükstest ühtäkki tõeline trendiröögatus on saanud, on omamoodi lihtne: nad on soojad ning porihooajal saab need hõlpsalt lihtsalt puhtaks pühkida.