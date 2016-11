Tallinna Admiraliteedi basseini piirkonda Porto Franco kaubandus- ja bürookeskust rajava Porto Franco juhi Aldo Daponi sõnul on keskuse ehitusleping plaanis sõlmida tuleva aasta alguses.

"Niivõrd suurte arendusprojektide puhul on loomulik, et ehitusel läbitakse erinevad etapid," ütles Dapon BNS-ile. "Hetkel jätkame ehitussüvendi rajamise töödega – rajatakse vundamendialuseid vaiu, kindlustatakse süvendit, just sai valmis ehitussüvendist vee väljapumpamise süsteem," lisas ta.

Paralleelselt käib Daponi sõnul suure hooga projekteerimine Eesti arhitektuuribüroo – AB Kadarik ja Tüür Arhitektid juhtimisel. Ehituse eriosi nagu kommunikatsioonid, küte, jahutus ja nii edasi, puudutavaid tehnilisi projekte valmistavad tema sõnul ette Innopolis Insenerid OÜ projekteerijad ning hoonekompleksi konstruktiivset osa Maru Ehitus AS konstruktorid.

"Kõik need tegevused on ülimalt olulised projekti edasiseks arendamiseks. Lähiajal kandub tegevuste raskuspunkt tagasi ehitusplatsile, siis on oma silmaga juba ka tulemust näha," märkis Dapon. "Loodame ehituslepingu sõlmida järgmise aasta alguses," sõnas ta.

Kuigi varem on Porto Franco sõlminud ehituse peatöövõtu lepingu Astlanda Ehitusega, jättis Dapon vastamata küsimusele, et kas ehitustöid hakkab tegema ikkagi Astlanda või soovitakse leping sõlmida mõne odavama ehitajaga. Varasema info kohaselt läheb keskuse arendamine maksma enam kui 100 miljonit eurot.

Porto Franco on 2018. aastaks Tallinna kesklinna, Admiraliteedi basseini äärsele alale rajatav mereäärse promenaadiga hoonekompleks. Suurema osa pindadest moodustavad kaubandus-, toitlustus- ning büroopinnad. Rajatav kompleks koosneb kolmest maa-alusest ning viiest maapealsest korrusest ning selle kogupind on umbes 150 000 ruutmeetrit.

Projekti suuromanik on Hillar Teder. Omapoolse kaasinvesteeringu on teinud teiste seas ka Lembit Lumbi OÜ Bonaares ning Heldur Meeritsa OÜ Amalfi.

Allikas: BNS