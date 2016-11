Kristlike demokraatide partei (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) liige ja endine keskkonnaminister Norbert Röttgen kinnitas intervjuus, et parteikaaslane Angela Merkel kandideerib kindlasti neljandaks ametiajaks liidukantsleriks, vahendas Deutsche Welle.

Röttgen ütles seda CNNile antud intervjuus ja kinnitas, et Merkelist on saamas lääneriikide poliitika nurgakivi. Samas rõhutas poliitik, et ainult ühele inimesele ei saa loota ning lääs peab koostööd tegema. Selleks on vaja ka USA abi.

Angela Merkel will run for a fourth term as chancellor, Senior @CDU Politician Norbert Roettgen tells @fpleitgenCNN. https://t.co/SeReyxXoLL — Christiane Amanpour (@camanpour) November 15, 2016

11 aastat liidukantsler olnud Merkel on ise siiani oma kandideerimisplaanide kohta öelnud vaid seda, et teeb need teatavaks siis, kui õige aeg on käes.

Nüüd kinnitas tema pressiesindaja Steffen Seibert täpselt sama: "Midagi pole muutunud. Kantsler kommenteerib oma plaane, kui õige aeg on saabunud."

Ka CDU keeldus kommentaaridest. Saksamaa üldvalimised on järgmise aasta sügisel.