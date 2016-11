Rein Loss on korduvalt karistatud kriminaal, kes on huvitav selle poolest, et on aastate jooksul paberil juhtinud vähemalt 133 firmat.

Tegelikult on 59aastane Loss selles vallas veel väike tegija. "Pealtnägija" palvel tegi Inforegister erinevaid analüüse ja arvutusi ning välja kooruvad skeemid on jultunud, anomaaliad jaburad ja mastaap jahmatav. Kokku on Lossi sarnaste varidirektorite abil uputatud vähemasti 400 miljonit eurot võlgu, sellest enamik riigimaksud.

Miks riik sellele päitseid pähe ei saa? Seda küsib "Pealtnägija" täna õhtul kell 20.05.