See kolmeosaline komplekt võimaldab Sul olla ulakas samal ajal, kui teised arvavad, et oled tagasihoidlik. Komplektis leiduvat huulepulgakujulist diskreetset vibraatorit võid hoida isegi oma öökapil, ilma et keegi mõistaks millega tegelikult on tegu..

Sellest kolmeosalisest kinkekarbist leiad:

LELO MIA2 on kõige soovitavam reisikaaslane – stiilne ja vähenõudlik, kuid valmis erutama tema omanikku jalamaid. Kergekaaluline ja atraktiivne huulepulga sarnane välimus teevad temast väga diskreetse vibraatori, mida võib võtta kaasa peaaegu kõikjale ning nautida igal ajal.

LUNA™ Beads Noir tupekuulide komplekt võimaldab pikaajalisel sisestatud kujul treenimisel muuta keha tundlikumaks ja stimuleerida lihaseid, mis tagavad võimsamad orgasmid!

LELO veebaasil libesti on spetsiaalselt valmistatud selleks, et teha seks mugavamaks ja suurendada naudingut.

