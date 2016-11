Sekslelude turu-liider LELO, teab, kuidas kingitusi teha...

The Confession kinkekarbist leiad LELO TIANI™ 3, mis on väga hinnatud paaride vibraator. See vibreerib sees ja väljas üheaegselt, hellitades ja pakkudes täielikku rahuldust mõlemale partnerile kogu vahekorra jooksul.

TIANI™ 3 pakub võimsalt intiimseid hedonistlikke kogemusi seiklushimulistele paaridele, kes otsivad uusi viise üksteise nautimiseks.

Lisaks sellele on pakendisse komplekteeritud LELO Sutra käerihmad. Siid ja pehme seemisnahk tunduvad paljast nahka paitavat, mõjuvad magamistoa kontekstis stiilselt ja toovad voodimängudesse lisaväljakutseid.

Viimaks sisaldab komplekt ka 75 ml LELO eksklusiivset veebaasil libestit, et kõik erootilised ettevõtmised paremini sujuks..

Kõik see, koondatuna kaunisse karpi, teebki The Confessionist parima kingituse seiklushuvilistele paaridele!

