Täna õhtul on eetris ühe vaatatuima telesarja "Pilvede all" uus osa. Uue osa treilerist saab aimu, et Pireti ja Urmase vahel on vist suhted jälle soojenenud...

Kuhu Pireti ja Urmase saaga välja jõuab, pidavat varsti selguma.

Tänases osas sõidab Piret Haapsallu, et Sirjet mõjutada, kuid selle asemel leiab ta hoopis põhjust Urmasele skandaal korraldada. Mari ootamatu kohtumine Mammu klassijuhatajaga võtab üllatava suuna. Liina sõidab Andrese ja Kertu juurde. Erik paraneb, kuid Maimu mõõt saab lõpuks täis...

"Pilvede all" on Kanal 2 eetris täna, kell 21:30.