Päris šokeeriv, kui pärast Hillary Clintoni kaotust valimistel - Bill sahmiks prostituudiga! Ometigi levib veebis foto, kus paljas Bill istub voodil, kus nobe näitsik mehe selga masseerib.

Provokatiivsust lisab televiisorist tulev saade, kus Hillary näpuga vibutab ja naerab - justkui oma mehe üle, vahendab Metro.

Kuigi paljud inimesed tervest maailmast on olnud mures, et kas tõesti on taoline asi toimunud ja foto avalikkuse ette sattunud? Tegelikult see nii ei ole.