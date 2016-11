See kolmeosaline naudingukomplekt on nimekirjas esimene naistel, kes teavad täpselt, mida nad tahavad ega karda seda ka võtta. Naudi aega iseendale selle kinkekomplektiga!

Komplektis on kolm toodet:

INA™ 2 LELO INA on naisele, kes tahab kõike. Sile ja läikiv vibraator, mis mõjutab Sinu kõige erogeensemaid tsoone. Tema eeliseks on maksimaalne intensiivsus minimaalse vaevaga ja seda tänu oma kehale suunatud disaini tõttu. Ina kaheksa erineva stimulatsiooni programmi peidavad endas ka saladust; vibraatoril on kaks iseseisvat mootorit, mis paiknevad strateegilistes kohtades. Ina „Circular Mode“ võimaldab ühes sensuaalses kohas intensiivsust tõsta ning samal ajal teises kohas vibratsiooni vähendada. Nauding kandub ühest kohast teise vaheldumisi, mis pakub uskumatut naudingut ning enneolematut rahuldust.



SIRI™ 2 on ainulaadne muusikaline vibraator. Siri 2'l on kaks korda tugevamad vibratsioonid ja parem mootor. Häälega juhitav seade vibreerib muusikaga rütmis. Vii oma naudingud uuele tasemele tugevamate kiirustega.

LELO 75ml veebaasil lubrikant - Et teie kõik seksuaalsed naudingud tuleksid libedalt.

Kõik need tooted on pakendatud ilusasse kinkepakendisse.

Eraldi ostes on toodete koguhind 332 eurot, komplektina säästad 133 eurot!

