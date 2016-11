Balti Manufaktuuri alale ehitatav filmilinnak sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt rahastuse ühe miljoni euro ulatuses. Lisaks EASi toetusele plaanitakse raha kaasata investoritelt. Eesti filmitootjate pikaajalisem eesmärk on tänu uuele filmilinnakule tuua Eestisse 10-15 välismaist produktsiooni aastas. Filmilinnak valmib 2018. aasta lõpuks.

Tallinn Film Wonderlandi tegevjuhi Liina Maria Lepiku meelest tuleks filmitööstust Eestis käsitleda üha kasvava majandusharuna. “Oleme kindlad, et EASi investeering filmilinnakusse tasub end ära. Kaasnevate teenuste hulk, mida filmimisel tarbitakse on suur. Iga Eestisse toodud välismaine filmiproduktsioon tähendab ka siinsete teenuste tarbimist,” sõnas Lepik. “Näiteks 2011. aastal Eestis toodetud Norra filmi “Kuradisaare kuningas” 6,9 miljoni eurosest kogueelarvest kulutati Eesti majandusse 1,3 miljonit eurot,” lisas Lepik.

Loodavasse filmilinnakusse luuakse Läänemere suurim stuudio, kus saab aastaringselt filmida nii kodumaiseid kui ka välismaiseid filme, telesarju, reklaame ja ülekandeid.

Filmisektori elavnemine ja välismaised filmiproduktsioonid toovad Eestisse ka suure hulga investeeringuid kaasnevatesse valdkondadesse. Eesti filmitootjate pikaajalisem eesmärk on tänu uuele filmilinnakule tuua Eestisse 10-15 välismaist produktsiooni aastas.

Filmiprodutsent Ivo Feldi sõnul on välismaiste filmiproduktsioonide huvi meie piirkonna vastu suur. “Näiteks hiljuti ETVs linastunud BBCi sarja “Sõda ja rahu” enamus tegevusest filmiti Leedus, mis on elavdanud nii kohalikku turismi kui ka märgistanud Leedu filmimaana. Sarnaselt Leeduga on ka Eestis filmimise suur eelis hea hinna ja kvaliteedi suhe,” ütles Felt. “Täna pole me valmis selliseid produktsioone Eestisse tooma.

Rajatava filmilinnakuga loome aga suurepärased võimalused taoliste filmide Eestis tootmiseks,” lisas Felt.

“Hetkel tegeleme aktiivselt hoone planeerimise ja hangeteks valmistumisega, samuti investorkapitali kaasamisega ning sobivate partnerite otsimisega selleks,” sõnas Lepik.

Filmilinnak koondab Eesti erinevad filmitööstuse teenusepakkujad läbi rendipindade büroo ja laoruumideks, et tagada koostöö ja võteteks vajalikud teenused. Lisaks on stuudiod sobilikud ka teleproduktsioonile ja ürituste korraldamiseks.

Ettevõtte Tallinn Film Wonderland osanikud on Allfilm, Taska Productions, Nafta Films, Stellar, Kinosaurus, Filmivabrik ja 17 filmitootjat ühendav MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster. Osaühing tegeleb nii filmilinnaku loomise kui ka selle hilisema opereerimisega.

