Kui praeguseks on Kelly Maasikast saanud süüdimõistetud kriminaal, siis veel mõned aastad tagasi võõrustas ta enda kodus õhtusöögisaate osalisi. Nelja lapse ema valmistas saates lõhe- ja kanaroogasid, mis viisid lausa keele alla ja nii hindasid teised kodukokad teda kõrgelt.

Kirjutasime tänases lehes , et saatest "Õhtusöök viiele" avalikkusele meelde jäänud Kelly Maasikas utsitas noort meessõpra Taivarit oma eksmehe elu kallale minema. Atentaat nurjus ning kohus mõistis Kelly ja Taivari vangi.

Kuna mees oli Kelly toona saatesse registreerinud tema teadmata, lubas naine naljatamisi mehele kätte maksta ja saata ta esinema "Tõehetke" saatesse. Möödusid aastad ja see süütu ähvardus asendus mõrvakatsega.

Kuid juba 2010. aastal õhtusöögisaates osalemisega kaasnesid kõiksugu draamad. Kelly Maasika teleesinemine ajas vihale palgata jäänud töömehed. Nagu selgus, olid asja taga hoopis dramaatilised peresuhted. (Loe pikemalt SIIT!)

Saatetegijad rääkisid Maasikast ülivõrdes: Harjumaal Kiilis uues majas elav ärinaine. Energiline blondiin, kelle hobiks kunstküünte ja kehamaalingute tegemine. Hoopis teise iseloomustuse andis toona Maasikate firma ekstöödejuhataja Meelis Välling: firmad on võlgu töötajatele ja maksuametile ning petnud nii Eesti kui ka Soome riiki.

SAATE PARIM: Kelly Maasikas võitis saate Õhtusöök viiele". Teles esinemine ajas aga marru töölised, kellel Maasika osalusega firmalt palk saamata. (Raivo Lugima)

2015. aasta märtsis mõistis kohus Kelly Maasika süüdi kehalises väärkohtlemises, kuna ta lõi võhivõõrale naisele obaduse vastu vahtimist. Trellide taha Maasikat siiski ei pandud.

Kelly Maasikas kohtupingis (Teet Malsroos)

Linnaametnik Annika toona rääkis uurijatele, et 2015. aasta 18. märtsil läks ta oma mehe Siimuga Nõmmele toidupoodi. Auto parkisid noored kohe kaupluse ette. Kui pere oma oste pakiruumi asetas, hüppas kõrval seisnud autost välja Kelly Maasikas. "Suundus minu juurde, lõi mind ühe korra rusikaga näkku," rääkis Annika kohtus. Pärast juhtunut viidi Maasikas kohtupsühhiaatriaekspertiisi.

Ekspert tuvastas, et Maasikas oli emotsionaalselt labiilne ja kergesti ärrituv, tema segased ja vastuolulised ütlused võisid viidata sellele, et tal esines juhtunu kohta mälulünk või ta avaldas teadlikult valeinfot. Kuigi Maasikas eitas alkoholi ja ravimite tarvitamist, leidis ekspert, et tal esinesid võimalikud võõrutusseisundi tunnused – närvilisus ja kärsitus.

Mullu oktoobris hakkas nelja lapse ema Kelly Taivarile rääkima, et eksabikaasa Andre on laste ja tema vastu vägivaldne. Peagi läkski Taivar oma sugulase Tõnu juurde ja nõudis talt püssi — sooviga Andre maha lasta.

Kelly Maasikas eile kohtus. (Tiina Kõritsini)

Kelly süüdistus seisnes Taivari kihutamises tapmiskatsele ja avaliku korra raskele rikkumisele ning Kelly mõisteti kuueks aastaks ja üheks kuuks vangi. Naise sõnul on hoopis tema ohver ning ta väljendas kavatsust otsus edasi kaevata.

Pealtnäha täiusliku pereema ja kodukoka elu kukkus kolinal allakäigutrepist alla.

Enne eilset kohtuistungit tegi ta Facebooki ka emotsionaalse postituse.