Tegu on Briti telesarjaga "I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!", mille sisuks on viia kuulsad inimesed džunglisse ja vaadata, kuidas nad hakkama saavad. Kuid viimase hooaja filmimine katkestati, pärast seda, kui kaheksa surmavalt mürgist ämblikku nende laagrist avastati, kirjutas digitalspy.com.

Ämbliku näol oli tegu Austraalia lehterämblikuga, mille mürk on inimestele ohtlik ja mida peetakse maailma kõige ohtlikumaks ämblikuliigiks. Lausa kaheksa lehterämblikku leiti kuulsuste voodite lähedusest, kaamerapeidikute seest.

Õnneks ükski kuulsus ämbliku käest hammustada ei saanud, kuid sarja meeskonna paar liiget on minevikus hammustada saanud. Realityshow meediku sõnul leidub õnneks ka vastumürk.

Ämbliku hammustus võib aga tappa juba 15 minutiga. Hammustuse sümptomiteks on higistamine, peapööritus, oksendamine, lihastõmblused, südamekloppimine, suurenenud vererõhk ja teadvuse kaotamine.